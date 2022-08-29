國民黨今天舉行中評會，曾任台北市議員的國民黨中評委厲耿桂芳在會中批評台北市長參選人黃珊珊在擔任議員期間，每次議會重大議案都票投民進黨，為自己利益再趨附台北市長柯文哲，「完全沒尊嚴。」

厲耿桂芳說，台北市長選舉是今年底選舉重中之重，她也擔心選情，他提到，翻開台北市議會每次國民黨跟民進黨對決重要議案時，「看到黃某某（指黃珊珊）參選人，就是票投民進黨，趨之附之，完全沒尊嚴」，又為了自己的利益，趨附柯文哲，這樣的參選人本質是不能讓人尊重的，又怎能受選民所託付，因此她呼籲全力支持國民黨提名的蔣萬安。

厲耿桂芳也向國民黨主席朱立倫喊話，覺得每次開全代會，都覺得黨越來越沒向心力，前台北縣長周錫瑋去哪了？前台北市長郝龍斌昨天也沒看到，丁守中上一屆參選差點取勝，也沒看到他出席，孫文學校總校長張亞中能說能言，朱立倫應該發揮劉備三顧茅廬精神，請些人一起團結幫忙黨。

國民黨中評委王素惠則提案，建議請前高雄市長韓國瑜復出，複製2018年競選氣勢，輔選高雄市長參選人柯志恩，帶領韓粉刮起「柯志恩旋風」，再創三山造勢，並邀請記者隨柯志恩貼身採訪，讓高雄市民多了解柯志恩。