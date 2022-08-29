韓國新生代女演員柳珠恩，擁有甜美臉蛋與渾圓大眼，外型亮眼的她過去曾在韓劇《Big Forest》、《朝鮮生存記》中獲得演出，是韓國演藝圈中備受矚目的新人演員，但沒想到今（29）日稍早卻驚傳驟逝，得年27歲，她離開時只留下一封遺書，令家人悲痛萬分。

柳珠恩的哥哥今（29）日稍早突然透過她的個人IG上發文，表示「柳珠恩在今日離開前往安詳的地方了」並在貼文中公開了追思會的地點及時間，證實柳珠恩已離世的消息，震驚所有人。雖貼文中柳珠恩的哥哥沒有公開她離世的原因，但卻在一旁的照片貼出柳珠恩的遺書。

遺書中，柳珠恩寫道「對於我的先行離開感到抱歉，尤其對爸爸、媽媽、奶奶以及哥哥更加抱歉，但我的內心深處一直傳來活不下去的呼喊聲，少了我的日子雖然會有些空虛，但請你們好好的活下去，我會一直守護著你們，不要為我難過，會傷害身體的。我現在一點都不會感到難過，反而更加毅然堅決，好像這個想法已經在我心中許久。對我來說，能獲得這麼多的幸福已經很足夠，但這樣就夠了，請你們不要責怪任何人，好好的活下去」。

事實上，柳珠恩在28日晚上還在限時動態上，發出最後一則貼文，分享已故歌手麥克穆勒（Mac Miller）的歌曲《Circles》，而歌詞中便提到了「這是在你倒下前的模樣，四周都是障礙，你一直在尋找方向，但下一步仍不知所措；我過得還不錯，坐著看著這世界崩塌、衰落」等等，似乎就有所前兆，粉絲們得知消息後也感到相當錯愕且婉惜。

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