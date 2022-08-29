雖說「職場上沒朋友」，不過運勢命理網站《靈匣網》點名職場上值得信任的5個星座，包括白羊座、獅子座、天秤座、射手座、摩羯座，不僅像個良師能為你指引前進的方向，也不用擔心他們會出爾反爾，或在背後惡意攻擊你。

【白羊座】仗義不記仇

白羊座心胸開闊，從不計較得失或利益問題，有時甚至是唾手可得的利益，他們也會拱手相讓，不為別的，只因為他們很看重朋友。

白羊座特別樂於助人，只要同事遇到困難，他們一定會立刻出面提供幫助，加上他們從不記仇，因此事業運一直都很不錯，貴人緣也旺，而這都是他們靠平時好心腸所積累出來的。所以在職場上，白羊座是一個值得交心的人。

【獅子座】正派慷慨

很多人都不喜歡跟獅子座接觸，因為他們太過嚴厲，對待別人又十分苛刻，尤其是在工作當中，若有人犯錯誤，他們就會直言不諱的指出問題所在，絲毫不顧及對方的面子。

不過，獅子座雖然有時候說話難聽一些，但是為人卻很正派，從來不會算計別人，而且和他們在一起工作，其實是一個非常好的提升機會，因為他們會把所有知道的事情都教給對方，不會藏著，因此他們算是職場上最好的良師。

【天秤座】溫和情商高

天秤座情商高，在嚴苛的職場中，哪怕面對一些很難對付的人，他們也可以處理得游刃有餘，因此有些人不敢和他們交好，甚至覺得他們的心思很重。

其實天秤座情商雖然高，但他們並沒有一絲壞心思，也從不認為他人有壞心思，而且他們善於共情，能夠體會到別人的不容易，所以如果心裡有痛苦的事情，不妨和他們說一說，他們一定會尋找恰當的方式來開導你，而且他們嘴巴很嚴，絕對會為你保守秘密。

【射手座】幽默沒心機

射手座最大的缺點就是情商太低，不太會處理人際關系，但他們也有優點，那就是他們的智商很高，懂得很多知識和技術，因此在職場上很受主管賞識。

射手座幽默，是很適合在職場上結交為朋友的星座，你永遠不用擔心他們會出爾反爾，畢竟誓言對他們來說相當重要。此外，跟在射手座旁邊也可以學到很多東西，他們就像是一個良師一樣，從不吝惜教他人知識和學問。

【摩羯座】不計較講義氣

職場上的摩羯座情商高、有能力，所以非常受歡迎，他們不僅能在職場上成為你的明燈，為你指引前進的方向，而且還很講義氣，得到了什麼好處，也不會把你給忘記，永遠不會吃獨食。

如果恰好你是一個不太喜歡爭取的人，那麼你在職場中能否獲得升職，就看摩羯座了，因為他們會把你的事情當做自己的事情來做的。