金鼎證券創辦人張平沼被控2005年處理金鼎投信近85億多元結構債時，為規避自己應承受的1億多元損失，將虧損轉嫁到旗下金鼎證券，致投資人受損，台北地方法院將張平沼夫妻依違反證交法之特別背信罪，重判7年6月及8年6月，但台灣高等法院更二審認為，他們沒有意圖損失轉嫁給金鼎證券的不法意圖，逆轉改判無罪。

另張平沼被檢方與姪子張國安、外甥女林瑞足共同挪用金鼎證2.5億元，台北地院認為這是在融資擔保額度內的行為判處3人無罪，檢方不服提上訴，更二審合議庭併案審理後，駁回上訴、判決無罪。檢不服可上訴，但須符速審法規定。

檢方起訴指出，金管會2005年間因全球經濟問題、次貸金融風暴，為防止國內金融業發生擠兌風險，頒布「三大鐵律」要求投信公司出清結構債時，須符合法令、不可讓投資人受損、若有損失由公司股東自行吸收。

金鼎證券創辦人張平沼被控指派妻子陳淑珠擔任公司董事長，與副總經理房冠寶（獲判無罪）漠視金管會的規定，為規避大股東應分擔的1億多元損失，將金鼎投信高達85.6億元的結構債，轉移到金鼎證券，由投資大眾來承受，以拖待變。

台北地院及高院將張平沼夫婦各判刑7年6月、8年6月，經最高法院撤銷後，更一審逆轉改判無罪，檢不服提上訴，最高法院撤銷發回。

高院更二審認為，金管會的「三大鐵律」中「不可讓基金受益人受損」「若有損失由投信公司股東自行吸收」等，決策過程違反組織法，又明顯悖於投資常規、國際慣例，且與公司法規定未合，屬不具法律上拘束力之行政指導。

更二審指出，三大鐵律不足以引為張平沼等人違背職務的依據，且張男等人是配合金管會且以金管會所認可的處理方式，難認張等人有將損失轉嫁金鼎證券公司，以規避金鼎投信公司股東責任之不法意圖，因此改判無罪。