洪榮宏（右）負責讀詩，嬸嬸紀寶如一早就到場張羅。（陳俊吉攝）

許效舜（右起）、NONO不到9點就到告別式。（陳俊吉攝）

張魁不捨老友余天喪女。（陳俊吉攝）

楊貴媚低調不願受訪。（陳俊吉攝）

邱瓈寬。（陳俊吉攝）

白雲。（陳俊吉攝）

黃西田心痛余苑綺病逝 哽咽：她真的好乖 就像我的女兒

余天、李亞萍二女兒余苑綺抗癌8年，在21日病逝，享年39歲，今（29日）是她的追思禮拜，老公Gary、大姊余筱萍及弟弟余祥銓不到8點就抵達一殯景行廳，在早上8點40分完成入殮儀式；儀式在9點開始，10點時開放來賓弔唁，由宋達民擔任主禮牧師。

余天、李亞萍夫婦在9點時緊牽著外孫女樂樂、外孫小可愛抵達，與余天有多年交情的楊貴媚、張魁、黃西田、許效舜、NONO、洪榮宏、向娃、余帝、紀寶如等親友都陸續抵達致哀，在瞻仰遺容時，余天夫婦難忍悲傷，痛哭失聲，紀寶如在旁安慰「綺綺沒有痛，要當天使了」。

向娃瞻仰遺容後透露余苑綺消瘦許多，「幾天前我跟余天、李亞萍抱著一起痛哭，但我今天沒有流淚，因為我相信綺綺已經上天堂，余大哥他們接下來的任務就是要好好照顧2個孫子，栽培他們也是綺綺的願望，未來才是希望，我安慰他們要往前看，我也向成為天使的綺綺說要照顧爸媽平安健康，這樣才能照顧小孩健康長大」，她說余苑綺是她從李亞萍懷孕期間就看著長大，「亞萍懷孕8個月時還在台上表演〈醒來吧！雷夢娜〉，照樣表演摔倒的經典橋段，他們夫妻倆特別心疼，因為孩子就是他們的心頭肉。」

黃西田眼角泛淚的說：「苑綺跟我女兒從小在一起，她是一個很乖很乖的小孩，我跟余天認識幾十年，她就像是我女兒一樣，她很喜歡唱歌，沒有不良的嗜好，幾乎早上下午都去運動」，他一度哽咽說不說話，最後才強打精神的說「我真的很不捨得她的離開。」

張魁心疼的說，「今天是一個蠻傷感的日子，孩子走了，從她媽媽大著肚子生下來，到現在離我們而去，白髮人送黑髮人，余天、亞萍難過，我們也心痛，謝謝這麼多朋友來送她」，他更擔心余天夫婦年紀大卻要面臨喪女之痛，「心真的太痛也很不捨，謝謝大家關心。」

一起工作10多年的經紀人閃亮亮在弔唁後不斷哭泣，「沒想到要送她走，她再也不會打電話給我，我再也沒辦法報答她的恩情，我真的很愛她，之後就永遠少一個人了，永遠永遠少一個人了，她真的很疼我，每次都會打電話關心我，我真的好想綺綺，她對我的恩情我只能下輩子報答我還有很多話沒說到，我知道她去當天使了」，最後也自我安慰表示會當作余苑綺只是先到國外遊玩。