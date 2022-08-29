桃園市長鄭文燦29日陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬赴選委會登記參選。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦29日陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬赴選委會登記參選，面對同黨鄭寶清宣布參選，鄭文燦說，桃園是重中之中，所以現在是3打1，但3打1他也不害怕，強調鄭運鵬選情穩定上升、完全沒有落後，呼籲選民：「請保護桃園的進步，投給鄭運鵬！」

「民進黨人之所以成為民進黨，不是個人多重要，而是台灣很重要！」民進黨前立委鄭寶清上周六宣布參選後堅持選到底，鄭文燦被問到是否會跟他持續溝通時指出，民進黨團結是為了台灣、民主、桃園，有時在舞台上、有時在舞台下，這是從政的基本道理，數度重申個人不重要、團隊最重要，民進黨以嚴謹客觀的民調當基礎，以集體的智慧共同推舉鄭運鵬，這個決定非常正確且謹慎。

「不需要放話給自己壯膽！」鄭文燦說，民進黨的支持者非常聰明，知道投這一票的意義，就是要保住桃園，要繼續讓台灣在2024年更有力量，他直指桃園是重中之重，所以現在是3打1，但3打1他也不害怕，強調鄭運鵬的市長選情比大家想的還要穩定，而且是穩定往上升，上升速度則有賴更大的努力，就算目前3打1也完全沒有落後，支持者都知道民進黨所做的努力，所以不擔心，選民不會分裂、會團結，「3打1我們也會贏！」

外傳鄭寶清有養網軍衝聲量，鄭文燦表示，不管面對選舉的任何暗流、扭曲選舉的任何奧步，都看多了，但桃園隊就是正大光明、正派執政，相信選民自有判斷，不管是用網軍、反串、假冒各種手法，台灣是民主社會，不會被網路上的暗流淹沒掉。他喊話說，如果大家覺得桃園退步就投給其他候選人，如果覺得桃園進步了，請保護這個進步，投給鄭運鵬。「桃園隊口不出惡言，都帶著敦厚、勇敢、打拚的心！」

鄭文燦說，桃園不分南北、不分山海，執政滿意度很平均，會步步為營，他也相信32位議員候選人和1位區長候選人會選得很好，他們都很打拚、有成績和突出的個人表現，相信民進黨的競選團隊會不斷擴大、成長、包容、網羅各方人才，他也會比上屆連任時，動員更大的社會支持度來支持鄭運鵬和桃園隊，桃園隊不只耐操能打，更重要是跟市民站在一起，有信心2022能讓桃園大進化，民進黨一定會一步一步贏得最大的支持。