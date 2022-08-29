韓國LG電子29日表示，將在即將開幕的德國柏林電子展上，秀出全球最大OLED電視，希望可以刺激接下來傳統購物旺季的買氣。

LG計畫會在9月2日這個歐洲最大消費性電子展(IFA)開幕時，展示自己97寸超大OLED電視，並預定將在第4季上市，同時，年底這也是消費性電子商品，以及家電用品傳統旺季時刻。

在這個最新且最大近百寸的電視加入後，LG在2022年的OLED電視產品更加齊全，從最小42寸算起，共有8種不同尺寸可以選擇。OLED因有畫面清晰、省電以及較便宜等特性，也被視為明日之星的其中一種商品。

根據調研單位Omdia資料，售價在2,500美元或以上的高檔電視市場，三星電子市占率高達53.6%，其次是LG的21.5%，以及日本索尼17.2%。在OLED電視銷售量方面，LG在2022上半年賣出169萬台，約占全球總出貨量62%居冠。

另外，Omdia也預測，2022年OLED電視將占歐洲高檔市場55%左右，到了2023年，預估將增至66%。至於2022年前6個月，LG每賣出3台電視中，就有1台是OLED系列的。