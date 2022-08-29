台南殺警案造成2名員警殉職，但卻有自稱「師大數學哥」的網紅卻發文稱「兩個條子死有餘辜」、「被砍死是自己活該」等語，引發輿論譁然。台師大今天發表聲明說，針對此生所作所為，除已由輔導單位會同家長討論後續處理方式，持續予以輔導外，並將依規定移送學生獎懲委員會審議。

「師大數學哥」的言論引發大眾撻伐，他已向死者家屬致歉，承諾日後會謹言慎行，不再用惡毒言論攻擊任何警察及職業。同時他說願意接受司法懲處，若師大校方有意開除學籍，他也願意接受。

對此，台師大今天發表聲明表示， 對於2名員警為維護社會治安，遭人襲擊不幸因公殉職，本校與社會大眾同感不捨與悲憤。而「師大數學哥」於臉書所作所為，引發大眾撻伐、觀感不佳，除已由輔導單位會同家長討論後續處理方式，持續予以輔導外，校方並將依規定移送學生獎懲委員會審議。

台師大說，「師大數學哥」不當之言論，涉嫌違法部分，另已由警政機關依法處理。校方也會加強宣導學生網路資訊素養，提醒學生應合理使用網路，以免誤蹈法網。