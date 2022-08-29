男女間的友誼分寸千萬別越矩！ 一名女網友在臉書發文表示自己曾和一名男姓友人出門，對方卻在搭手扶梯時搭肩並伸手捏了她的胸部，她表示自己事後都有陰影，求助網友該如何是好。

一名女網友在臉書社團《匿名公社》發文，她表示自己平常可以接受拍肩膀提醒等輕微肢體接觸，但近期她和一位熟識的男性友人出門看電影，她在搭手扶梯時，對方竟搭著她的肩膀，然後伸手大力捏了她胸部一下，嚇得原PO當場跳開，但基於交情也不敢太激烈反應，只能緩頰要對方，「不要這樣」。

原PO表示當日返家後仍耿耿於懷，後來便再也沒和該位男友人聯繫，自己心裡一直有很大的陰影，好一陣子都不敢再和男生單獨出去，只要靠得太近就會想到當下被襲胸的噁心感受，向網友們求助「到底怎麼做才能讓自己不要再想起」，並抱怨就算是再熟亦或是同性的朋友，也不能隨意觸碰讓對方有不舒服的行為吧！

女網友在臉書社團發文求助。(翻攝臉書匿名公社)

貼文曝光大批網友在下方留言痛批那位男性友人根本就是性騷擾，紛紛留言「一輩子的心裡陰影，不可能忘記，不可能不會想起這件事」、「這可以告耶傻眼」、「太過分了吧~」、「到底有多沒教養才能作這種事情」，也有女網友留言表示「有時候真的會因為這樣而不敢吭聲」。