隨著全球景氣疫情復甦，但國內卻出現一波物價漲趨勢，今年度基本工資審議委員會將於9月1日召開，全國產業總工會主張，2023年月薪與時薪應分別調漲至2萬8000元和186元，調幅均為11％，才能滿足實質購買力。

台灣勞工陣線、台灣女人連線、台灣少年權益與福利促進聯盟、全國金融業工會聯合總會、全國產業總工會等今(27)日共同召開記者會，提出企業要分潤、購買力要維持、最低工資要立法3項要求，促使基本工資回應經濟成長合理分配與照顧底層勞工的2大根本目的。

根據主計總處統計，今年前7月CPI已較去年期成長3.17％，其中食物類成長6.24％最高、交通及通訊類的4.59％次之，顯然物的飆升情勢極為嚴峻。

全產總政策部主任李佳育指出，Covid-19疫情續，加上今年2月俄烏戰爭所引起的原油、天然氣、原物料等上漲，導致國際間通膨高漲，CPI從2022年3月開始已連續5個月突破3％以上，且今年經濟成長率預測3.76％以上。

然而因CPI不斷上漲，痛苦指數失率和通膨指數也持續升高，6月份和7月份分別為7.33和7.89，一旦薪資調升幅度跟不上通膨就會拉大社會窮的差距，強烈主張2023年月薪應條高至2萬8000元(調幅11％)、時薪調高至186元(調幅11％)，才能讓勞工有感「滿足實質購買力」，並維持邊際勞工家庭基本生活所需，也進一步刺激內需經濟。

全金聯秘書長韓仕賢強調，基本工資旨在保障勞工的基本生活，並且維持其購買能力，使勞工及其家人有合理的生活水平。眾所周知，台灣位居全物價最高的國家之列，但台灣的基本工資卻是人均GDP水平相近的發達國家中最低之一，考量消費者物價指數高，民眾的消費成本增加，今年需大幅調漲基本工資，以恢復一定的經濟平衡。

勞陣副秘書長楊書瑋指出，蔡英文總統於2016年時已對全民承諾的《最低工資法》，至今卻只聞樓梯響。隨著蔡總統任期已不足2年，《最低工資法》不應持續延宕，最後淪為跳票，呼籲行政院、立法院速完成立法審查，使最低工資邁向透明、合理和公平的制度化。