竹筍等富含纖維的食物常被認為是解決便秘問題的神器，但食藥署表示，人會便祕的成因眾多，例如水喝太少、腸胃蠕動慢等，民眾食用高纖蔬菜，若水喝不夠，會導致便秘更加嚴重。營養師也表示，高纖維蔬菜如竹筍，富含不可溶性的纖維，有助糞便形成，但若水分不足，會讓糞便過於乾硬，導致便秘問題更惡化。

根據農委會的資訊，竹筍含有鉀、鈣、鎂、磷等營養素，及大量的膳食纖維及粗纖維，向來被認為是高纖維的健康食材。目前正值麻竹筍盛產時節，不少民眾想藉此解決便秘困擾。食藥署於其臉書專頁表示，一般民眾認為，竹筍等高纖蔬菜可以解便秘，但便祕成因眾多，包括水喝太少、腸胃蠕動慢、運動少、心理壓力等，竹筍雖然富含纖維質，但若水喝不夠，可能導致便秘更加嚴重。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，膳食纖維可分可溶性與不可溶性，其中不可溶性纖維常見於蔬果，尤其是竹筍、芹菜、葉菜類的梗含量最多，雖可增加糞便體積，但水分會在腸道吸收，纖維會逐漸變乾變硬，若無法讓纖維維持在吸水飽滿狀態，反而容易卡在腸道，此時更擾人的問題是太乾、硬，讓人更難排出來，問題更困擾。

食藥署提醒，除了攝取高纖維蔬果外，適度運動、正確的排便習慣，才是解決便祕的不二法門。蘇秀悅也表示，許多民眾會因生活忙碌、精神緊張，忽略便意，未能定時排便，因此，良好生活作息對排便與健康相當重要。