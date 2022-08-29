沉船漏油（藍海屋提供）

1983年南韓「堡壘號」萬噸貨輪在蘭嶼觸礁沉船，成為人工魚礁，也是世界知名的潛水地點，但是蘭嶼潛水業者昨天卻發現船尾部分在漏油，一直冒出黑色泡泡，目前尚未造成汙染，台東縣環保局表示，接獲通報後已與海洋保育署聯繫，經全面了解後再做後續處理。

從蘭嶼潛水業者拍攝的影片中可以看到，黑色泡泡不斷從貨輪船尾冒出來，業者說，可能是年代久遠，船體鏽蝕，昨天就發現漏油情形，幸好洩出的速度不算快 ，漂到海面很快就被洋流沖散，目前還沒有明顯造成海灘汙染。

台東縣環保局表示，已接獲沉船在漏油的通報，目前正進一步了解沉船位置、漏油狀況及範圍，同時與海保署聯繫，視後面了解的狀況後，再做後續處理。

據了解，蘭嶼八代灣沉船原為韓國籍的遠洋貨輪「堡壘號」，1983年9月27日由日本津久港出發，滿載貨物駛向新加坡，在10月初行經小蘭嶼附近時，因海上濃霧影響外加氣候惡劣因而誤觸了礁石，船艙破了一個大洞無法搶救，船長因此把船開到了八代灣的國際錨位，但仍敵不過大自然的力量，沉入海底。

經過30多年，堡壘號船身已斷裂成2截，軟珊瑚、大海扇長滿船身，各種魚群悠游穿梭其中，是國內外潛水員到蘭嶼必定朝聖的潛點。