彭男等人凌虐被害人的工具，用紙板與鐵釘DIY「狼牙棒」，對繼續對想逃跑被害人毆打。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄21歲的彭男為首5人詐騙集團，從事提供人頭帳戶洗錢。為了要更多的帳戶，彭男利用高薪利誘被害人上鉤，待被害人應徵交付款卡、帳戶等物時，將被害人拘禁到偏遠山區廢棄工寮，期間對想逃離的被害人電擊毆打等凌虐，宛如柬埔寨詐騙案「人間煉獄」在高雄真實上演。日前警方獲報，當日攻堅逮捕彭男等人，並救出7名被害人。訊後依《組織犯罪防制條例》、妨害自由罪、傷害罪、洗錢防制法等罪，將彭男等人移送橋頭地檢署偵辦。

據了解，彭男有多項前科，先前因涉及強盜案遭判刑7年10月，但他執行時未報到遭到通緝，逃亡期間繼續作奸犯科，與18歲許男、24歲楊男、47歲邱男、18歲張男等人創立詐騙集團，從事人頭帳戶洗錢。為了要更多帳戶，用如柬埔寨詐騙手法，以高薪來誘騙急於求職的民眾前來應徵，而在面試時有不少人得知有異退出，但還是有些人尚未察覺工作性質，依舊選擇應徵。

隨後被害人報到當天交付帳戶存摺、印章、提款卡等物後，被載至甲仙區偏僻山區一處廢棄工寮拘禁，待被害人察覺已為時已晚，有被害人企圖逃跑時遭到彭男等人用辣椒水、電擊棒等工具凌虐，甚至彭男等人用紙板與鐵釘DIY「狼牙棒」，對繼續對想逃跑被害人毆打，藉此警告其他被害人，此場景宛如受困在柬埔寨的「豬仔」生活。

25日時有被害人趁隙逃脫，並向附近民宅求助，旗山分局接獲民宅通報，「人間煉獄」才曝光。當日與高雄市刑事警察大隊共組專案小組，經循線追查下鎖定彭男據點，並進行攻堅，當場逮捕彭男集團等5人，查獲電擊器、辣椒水、手銬、「狼牙棒」鐵釘棍棒、存簿、提款卡等證物。

據了解，總共有7名被害人遭誘騙拘禁，最長約2周，警方攻堅時，其中1名被害人42歲張女，雙手遭銬在桌子下，全身多處受傷。經查彭男集團內有遭受騙後被反吸收成為共犯，與彭男等人一起凌虐被害人。警方訊後將彭男5人依《組織犯罪防制條例》、妨害自由罪、傷害罪、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。