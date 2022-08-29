美股上周五四大指數全面重挫，台股敗退跌破萬五關卡。生醫股各擁題材，多頭人氣熱絡，永昕(4726)直飆漲停鎖在48.3元，至11:00，買單超過7500張搶著要買；合一(4743)近期累積強漲逾5成，晨盤股價震盪整理後，盤中漲幅維持逾1%；益得(6461)整理後攻勢再起，漲幅也一度逾2%；生展(8279)、台康生技(6589)、佰研(3205)等漲幅也在2%附近。高價股有壓，股王藥華藥(6446)空方占上風，跌幅在2%左右，大學光(3218)、大樹(6469)跌幅都在3%以上。

太景*-KY(4157)抗生素新藥奈諾沙星獲准在俄上市，股價開高走高，漲幅在3%以上。太景依據授權合約，將可收取產品上市的里程碑款，產品開始銷售後，太景並有達兩位數比例銷售權利金收入，成為長期穩定的營收來源。由於俄羅斯藥證受其他獨立國協國家之認可，未來，將能夠以俄羅斯藥證申請獨立國協及其他共13個已授權國家藥品上市許可。

疫情後保健食品市場需求維持熱絡，生展上半年繳出漂亮的成績單，下半年營運也受到法人的期待，今日股價漲幅在2%以上。台灣市場將成為生展今年主要成長力，此外，也和美國知名保健品牌威德Weider擴大攜手，進入全家便利商店新通路，推出五款機能精華飲。生展自主開發的「運動抗疲勞益生菌ST7」，在2022美國AII達文西國際發明展暨發明競賽榮獲金牌。