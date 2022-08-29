余苑綺勇敢對抗直腸癌8年，21日仍不敵病魔辭世，享年39歲，留下丈夫Gary及一雙兒女。家屬今（29日）為余苑綺舉辦告別式，採基督教追思音樂會儀式，余天、李亞萍瞻仰二女兒遺容放聲痛哭，讓人鼻酸，資深媒體人狄志為不捨余天夫妻淚別愛女，他難過發文：「綺綺不痛了，終於可以休息了，今天大家送你一程，妳到天國當天使，請保祐妳愛的所有人」。

余天、李亞萍瞻仰二女兒遺容後，兩人難忍悲傷放聲痛哭，嘴裡不斷呢喃「哎唷」，癱軟到被攙扶走出來，令人不捨。余祥銓在追思會上哽咽思念余苑綺，難過說：「親愛的二姊，我們大家都好想你，不知道這幾天妳都在天上做什麼。」他每天晚上都好想夢到余苑綺，相信二姊在天上已經沒有病痛和折磨了，並淚盼下輩子還能當家人。

余祥銓訴說對余苑綺的思念。（圖／陳俊吉攝）

資深媒體人狄志為不捨余天、李亞萍送別愛女，稍早在臉書哀悼：「綺綺不痛了，終於可以休息了，今天大家送你一程，妳到天國當天使，請保祐妳愛的所有人」，難過余苑綺去世留無限遺憾，「尤其白髮人送黑髮人的痛錐心刺骨...」。

狄志為不捨余天、李亞萍痛失余苑綺，心疼失去媽媽的樂樂姊弟，「請你們務必堅強跟保重」，他也感嘆，該放手還是得放手，「我們終有一天會在天堂再見，大家會記得妳最美的樣子，R.I.P 一路好走」。

告別式結束後，遺體送至二殯，預計於中午火化，全部儀式完成後，余苑綺將長眠於基隆擁恆文創園區，與「綜藝天王」豬哥亮當鄰居。