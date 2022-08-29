民眾黨新竹市長參選人高虹安今天上午在柯媽媽的陪同下完成市長參選人登記，拔得頭籌。（陳育賢攝）

柯媽親自掛保證，大讚高虹安是最有學問、最有能力、最會做事的市長參選人。（陳育賢攝）

高虹安指出，她沒有傳統政黨的奧援，沒有鋪天蓋地的看板，也沒有地方組織樁腳支援下還可以在民調上獲得領先，代表民眾有看清事物的本質。（陳育賢攝）

【全程影音】柯媽現身力挺！首位完成新竹市長參選登記 高虹安：別再說藍白合 別再抹顏色

柯媽媽獻「初體驗」挺高虹安 喊：她一定不會辜負新竹市

民眾黨立委高虹安29日於新竹市長參選登記首日，在上午9時成為第1位完成登記的市長參選人，高虹安表示，並沒有刻意要搶頭香，這個時間也不是刻意安排，只是單純覺得準備好了，就不要猶豫，讓自己跟輔選工作人員進入選戰狀態，所以就一馬當先登記了。

高虹安今天上午不到9時，就在柯媽媽及黨籍市議員參選人、各行各行業大批支持者的陪同下，到新竹市選委會完成登記，柯媽也親自掛保證，大讚高虹安是最有學問、最有能力、最會做事的市長參選人，她說，自己除了當年陪兒子柯文哲登記參選之外，這是第1次陪同參選人登記，直呼高虹安能讓新竹更好，讓大家吃好過日子。

對於有媒體的民調顯示，高虹安民調已竄升到第1名，她對此表示，這是最近持續與民眾溝通的成果，除在手機、網路民調領先外，傳統市話民調也正式領先其他參選人，這表示民眾對參選人本身所提的政見與互動感受給予高度肯定。

高虹安指出，她沒有傳統政黨的奧援，沒有鋪天蓋地的看板，也沒有地方組織樁腳支援下還可以在民調上獲得領先，代表民眾有看清事物的本質，可判斷參選人的素質，不用含淚因政黨投票。

她也表示，國民黨林耕仁是在議會黨團過半的民意代表，民進黨沈慧虹更是掌握7年多的行政資源，兩人提出的政見都遭質疑「既然早知道為何不早做？」，為何握有執政與監督權力，還是發生新竹棒球場事件，結果現在要選舉了才亂開選舉支票。