民眾黨立委高虹安29日於新竹市長參選登記首日，在上午9時成為第1位完成登記的市長參選人，高虹安表示，並沒有刻意要搶頭香，這個時間也不是刻意安排，只是單純覺得準備好了，就不要猶豫，讓自己跟輔選工作人員進入選戰狀態，所以就一馬當先登記了。
高虹安今天上午不到9時，就在柯媽媽及黨籍市議員參選人、各行各行業大批支持者的陪同下，到新竹市選委會完成登記，柯媽也親自掛保證，大讚高虹安是最有學問、最有能力、最會做事的市長參選人，她說，自己除了當年陪兒子柯文哲登記參選之外，這是第1次陪同參選人登記，直呼高虹安能讓新竹更好，讓大家吃好過日子。
對於有媒體的民調顯示，高虹安民調已竄升到第1名，她對此表示，這是最近持續與民眾溝通的成果，除在手機、網路民調領先外，傳統市話民調也正式領先其他參選人，這表示民眾對參選人本身所提的政見與互動感受給予高度肯定。
高虹安指出，她沒有傳統政黨的奧援，沒有鋪天蓋地的看板，也沒有地方組織樁腳支援下還可以在民調上獲得領先，代表民眾有看清事物的本質，可判斷參選人的素質，不用含淚因政黨投票。
她也表示，國民黨林耕仁是在議會黨團過半的民意代表，民進黨沈慧虹更是掌握7年多的行政資源，兩人提出的政見都遭質疑「既然早知道為何不早做？」，為何握有執政與監督權力，還是發生新竹棒球場事件，結果現在要選舉了才亂開選舉支票。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。