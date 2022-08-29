廖宜琨則在老婆建議下選在今天上午登記，而老婆也全程陪同。（李奇叡攝）

新北地方公職人員選舉登記今開跑，無黨籍議員參選人楊萬金搶下頭香，民進黨部分由現任市議員張錦豪率先登記，另外被視為「侯家軍」的國民黨議員參選人戴湘儀、呂家愷、吳訓孝則一同現身領表，將擇日登記。

新北市選委會表示，年底新北市地方公職人員選舉，含市長、市議員、里長及烏來區長、烏來區民代表等，均於今起至9月2日止受理候選人登記，時間為每日上午8時至12時、下午1時30分至5時30分。市長、市議員候選人登記地點於新北市選舉委員會，里長候選人登記地點為各區公所，烏來區長及烏來區民代表候選人登記地點則在烏來區公所。

由於今天在農民曆上為「正四廢」凶日，除祭祀、破屋壞垣、解除、掃舍宇外諸事不宜，因此登記人潮稀少，上午新北僅有4人完成登記，分別為無黨籍議員參選人楊萬金、簡元泰，以及民進黨議員參選人張錦豪、廖宜琨。

張錦豪表示，擔心明日民進黨議員參選人和新北市長參選人林佳龍集體登記時，人潮較多，因此趁今天人比較少，前來登記；廖宜琨則在老婆建議下選在今天上午登記，而老婆也全程陪同。

另外被視為「侯家軍」的戴湘儀、呂家愷、吳訓孝也合體現身，一同領表展現團結；還有民進黨議員參選人黃淑君，也先行領表。

戴湘儀表示，後續3人會擇日一同登記，若能配合侯友宜時間也再好不過；呂家愷則說，他們3人會努力完成前進議會的承諾。