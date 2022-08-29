民進黨屏東縣長參選人周春米(左)，選在登記參選首日9時45分完成登記。(林和生攝)

年底九合一登記參選首日，民進黨屏東縣長參選人周春米在8位準新手爸媽陪同下，來到屏東縣選委會登記參選，並選在9時45分完成，周說，時間是刻意選的，因為9時45分相加剛好等於18，笑稱18是她的幸運數字。

周春米說，當年在司法院受訓時，她的座號是18號，也曾擔任溫馨扶輪社第18屆社長，2016年第一次擔任不分區立委時，正好是第18名，9點45分相加剛好等於18，因此選在這時候完成登記。

特地邀請孕婦朋友陪同，是為了宣示打造一個充滿希望的屏東，孕育出屏東新希望，也特別製作高鐵希望列車手舉牌，代表大力爭取的高鐵南延將為帶來屏東進步，期許未來在她的執政下，透過五大核心產業，包括科技、農漁、觀光、綠能、長照，除讓長者安居之外，也要讓青年回鄉，孩童快樂成長。

周春米在最後高喊口號，「屏東向前，希望城市」，期待未來能夠延續縣長潘孟安的五星執政好成績，寫下歷史，成為屏東第一女縣長，帶領屏東向前，打造希望城市。