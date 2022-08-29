新北市推動銀髮俱樂部10年，完成全市1032里都有銀髮俱樂部目標，截至目前已達1177處，讓許多長者有聚會好去處，生活更有目標。新北市長侯友宜29日出席「愛上1032里銀髮俱樂部成果展」活動，感謝各銀髮俱樂部配合市府政策，在社區中開辦健康促進課程，接下來也將推動「公寓大廈先修班」計畫，補助市境內隨處可見的公寓大廈管委會，讓照顧體系更深入社區。

侯友宜表示，截至今年7月，新北市老年人口數逾66萬人，占全市總人口比例為16.63％，且老化速率仍在逐年攀升中，市府自2012年推行「銀髮俱樂部」政策，以平溪區龍安社區成立第1處銀髮俱樂部為起點，召開無數協調會議及現地會勘，補助人民團體、宗教團體、里辦公處、社區發展協會等私公組織，結合志工人力，於各里別廣布銀髮俱樂部，供社區長輩就近前往參加運動、唱歌、手做或共餐。

為擴散銀髮俱樂部的服務效益，市府也推展異業結盟模式，與咖啡廳、桌遊店等餐飲休閒商家，合作設立銀髮俱樂部，展現民間與市府協力以創新思維及具體行動照顧社區長輩的決心。歷經十年寒暑，完成設置1032里、1177處銀髮俱樂部的成果。

侯友宜說，達成里里銀髮俱樂部政策後，市府將接續推動「公寓大廈先修班」計畫，補助市境內隨處可見的公寓大廈管委會，利用公共空間辦理健康促進或社會參與活動，讓市府照顧長輩的心意更加深入社區，建立初級預防照顧體系，也培植社區量能，為長輩提供可信賴的照護服務，描繪共生共好的友善社區藍圖。

社會局指出，「愛上1032里銀髮俱樂部成果展」分為主舞台、銀髮玩咖桌遊咖啡沙龍、銀髮智能照顧、運動、護耳、益智文藝、卡拉OK、共餐、寓見幸福：銀髮俱樂部先修班、動知動知健康促進、高齡道安大富翁等十一大展區，自8月29日至9月2日，在新北市政府1樓大廳盛大開展，邀請市民朋友與家中長輩共同觀展。