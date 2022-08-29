國衛院研究發表最新研究，年長者長期服用維生素D，發生失智症風險較未服用者高，失智症患者長期服用維生素D亦增加死亡風險。（王家瑜攝）

過去研究指出，維生素D有保護神經的功能，缺乏維生素D和罹患失智症有關。但國家衛生研究院最新研究發現，年長者長期服用維生素D，發生失智症風險較未服用者高，失智症患者長期服用維生素D亦增加死亡風險。這項研究結果顛覆了大眾認知，研究團隊強調，並非否定維生素D的健康效益，但提醒民眾不要為了防止失智或退化而過量補充，可能造成反效果。

國衛院分子與基因醫學研究所副所長莊志立表示，維生素D已經被發現超過100年，一直被認為有益身體健康，尤其2014年一項轟動全球的研究顯示，失智症患者有缺乏維生素D的現象，但該研究並未釐清兩者的關聯，究竟是否「缺D就該補D」，是值得思考的議題。

為釐清失智症和缺乏維生素D的關聯，研究團隊使用阿茲海默症小鼠進行實驗，發現補充維生素D反而加劇大腦病變及智能退化；進一步分析台灣健保資料庫發現，未罹患失智症的年長者，若每年服用活性維生素D超過146天（相當於每周服用3天以上），日後發生失智症風險是未服用者的1.8倍；失智症患者每年服用維生素D超過146天，死亡風險是未服用者的2.17倍。

莊志立說明，維生素D並非壞東西，在正常情況下會保護神經，但在阿茲海默小鼠身上發現，它同時走了另一條「歹路」，與腫瘤抑制蛋白p53結合，干擾類澱粉蛋白的消除機制，導致神經細胞死亡。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成表示，該研究從基礎醫學發想，得到意外的結果，因此進一步利用健保資料庫的真實數據分析；但他提醒，此為觀察性研究，仍需保守看待，如為骨質疏鬆或洗腎患者，經醫師建議須常規性服用維生素D，應與醫師討論適合個人的服用劑量。

至於健康長者如何補D？許志成建議，可以透過自然飲食、運動、曬太陽等方式；莊志立則指出，研究顯示每天曬15到30分太陽，就能夠自行合成所需的維生素D，如果想要口服補充維生素D，最好趁年輕補。