大里仁愛醫院心臟內科醫師李明峯指出，體內式低溫療法是採用植入式導管的方式，讓導管中的液體和病患的血液產生熱交換，藉以降低病患的體溫。（大里仁愛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

78歲膀胱癌患者潘先生日前享用大餐時突然因心律不整失去意識，經送醫急救以心肺復甦術並使用電擊器去顫恢復心跳，但昏迷指數只有3分，在家屬不放棄下，經大里仁愛醫院心臟內科醫師李明峯評估建議下，採低溫療法，幸運的在幾天以後甦醒，並慢慢脫離呼吸器，並平安出院。醫師指出，心跳停止患者在救回後會出現缺氧性腦病變，低溫療法已證實可改善缺氧性腦病變。

大里仁愛醫院心臟內科醫師李明峯指出，該患者在開刀治療腫瘤前，準備好好享用一頓大餐，卻因心律不整意識喪失，經送醫到院時仍呈現心跳停止，急診醫師持續施以心肺復甦術並使用電擊器去顫，在恢復心跳後隨即轉入加護病房，昏迷指數只有3分，意識並未恢復。

因家屬希望醫療團隊可全力搶救，因而經李明峯評估，病患腦部無出血情形且在12小時黃金搶救時間內，立即為病患進行了低溫療法，很幸運的，病患在幾天以後甦醒了過來，之後慢慢脫離了呼吸器，轉到普通病房，安然歡度父親節平安的出院返家休養，且按時回診定期追蹤心律不整療程。

李明峯說，像這樣突然心跳停止的病人，除了仰賴緊急救護體系的快速施救，恢復心跳後的救治，也是極為重要的。一般而言在心跳停止超過5分鐘後體內的自由基就會開始對大腦造成傷害，而低溫可減少大腦的活性和氧氣代謝率。

在低體溫的情況下被認為可以抑制很多因為組織再灌流時所造成的傷害，這些傷害包括自由基的製造、有活性的氨基酸被釋放及鈣離子在細胞內的轉移，而這些變化會導致粒線體的傷害甚至於引發有計畫的細胞凋亡。

李明峯指出，過去執行低溫療法的方式，一般分為體外和體內兩種。傳統的體外式，多半採用冰敷袋、冷卻墊等，降溫效果較緩慢且不穩定。而體內式的則是採用植入式導管的方式，讓導管中的液體和病患的血液產生熱交換，藉以降低病患的體溫。這樣的方式，不僅降溫較快，而且降溫的效果較穩定，能夠維持病患的體溫在一定的範圍，而目前體內導管式低溫療法的治療術式，是有健保給付。