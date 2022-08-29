2022年地方公職人員選舉8月25日開始領表，今（29）日至9月2日辦理登記，新北市長侯友宜子弟兵呂家愷、戴湘儀、吳訓孝今前往新北市選舉委員會領表，擇日登記參選新北市議員，上午侯友宜被問到何時領表登記？侯說，會照選舉節奏，規畫好再向大家報告。

侯友宜表示，目前會照選舉的節奏來走，登記的時間會規畫好再向大家報告。對於呂家愷等3人參選，侯友宜說，年輕人有心要從政，尤其面對公共議題願意站出來表達自己的聲音，讓我們這塊土地更好，我們都會給予鼓勵，更會攜手合作，有心就有力，就可以讓我們新北市、我們的未來會更好。

另侯友宜選舉辦公室今公布首波團隊名單，媒體詢問侯對團隊人選的考量，侯友宜表示，我們都按照我們自己的選舉節奏來走，最重要一定要傾聽、重視大家不同時期的聲音，尤其一棒接一棒的年輕朋友的聲音，一定要特別傾聽他們的聲音，然後落實他們的政見，好好做好。