俄烏戰爭爆發後，歐洲各國對俄羅斯發動經濟制裁，但也出現能源價格上漲、通膨快速飆升的後遺症，其中能源短缺已經對於歐洲經濟造成嚴重打擊，家戶能源支出已是過去的數倍，倫敦市長就警告，這一波能源危機造成的傷害，不會輸給2008年的金融危機。

綜合外媒報導，由於國際能源價格持續飆高，能源商無法承受虧損，英國天然氣及電力市場管制局（Ofgem）調高每戶能源費用上限，從目前的1971英鎊升至3549英鎊，漲幅超過8成。

此事引起英國社會震撼，倫敦市長Sadiq Khan呼籲應該凍結能源上限，並為弱勢家庭提供一定額度的免費能源，「相關方法將有助於人們在今年冬天不需要在暖氣或吃飯之間做抉擇。」

此外，Sadiq Khan也強調，如果英國政府無法祭出經濟支持政策，這波能源危機帶給一般家庭的傷害，不會比2008年金融危機還要少。

事實上，從2021年開始，疫情進入後期，天然氣供不應求，英國民眾就飽受能源價格上漲的困擾，先前有研究機構預測，如果能源價格漲勢無法緩解，2023年英國家庭的能源支出將是2018至2021年期間的4倍。