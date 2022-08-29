綜合港媒報導，港府差餉物業估價署發布的最新數據顯示，香港7月份私人住宅房價指數為376.1點，較6月下跌擴大到約1.65％、較去年同期下跌5.5％，為2020年2月以來、近2年半的新低點。

香港私人住宅售價已連跌2個月，7月跌幅更大於6月的0.93％。今年前7個月房價指數更累計下跌4.5％，意味2021年全年累積約3.69％的漲幅已全部蒸發。

至於7月份私人住宅租金指數為178.9點，月增約0.62％，連2個月上漲；今年前7個月累計則下跌約2.08％。