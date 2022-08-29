兩個女人的戰爭！國民黨高雄市長參選人柯志恩與無黨籍高市議員黃捷就動保議題交鋒，黃捷嗆柯動保政見抄襲其公聽會內容，直批臉皮跟大象一樣厚。柯志恩今（29）日回擊，她只看到大象的皮，證明相由心生，必須要正向去看待。黃捷再酸「氣急敗壞反而成不了事」。

柯志恩今上廣播節目，接受主持人王淺秋專訪。王淺秋提到，黃捷過去蹭韓習慣，黃捷淚謝陳其邁讓她罷免案挺住，之後卻變成陳其邁馬前卒，還批評柯志恩「臉皮比大象厚」。

柯志恩直說，自己愛大象，過去還成立「象鼻子親職教育協會」，大象非常可愛，重視家庭氛圍，她是用這樣正向角度來看待，但黃捷卻只看到大象的皮厚，這就是相由心生，個人覺得莫名奇妙。

柯志恩提到，昨天國民黨左楠市議員參選人白喬茵嗆黃捷嗆很好「你以為你是女王」，奉勸黃捷不要以為開了公聽會就可以變成自己的政見，簡直笑死人。高雄有太多市政議題值得關注，要在野黨議員不要當「湯圓」軟趴趴的。

對此，黃捷今受訪時回應，自己也是兄弟象迷，套恰恰曾說「大象雖然走得慢，但是一步一步，還是會走到終點」，她呼籲柯委員謹記在心，不要操之過急，氣急敗壞反而成不了事，也歡迎10月出席壽山動物園重新開幕，一起去看動物明星大象阿里。