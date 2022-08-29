根據行政院主計總處統計顯示，近10年的非典型就業中，女性比率高於男性，臨時性或人力派遣也是女性估較高比例，尤其疫情影響下女性臨時工作者所受衝擊較男性更大。民團表示，女性受基本工資影響高於男性，今年度基本工資審議委員會將於9月1日召開，呼籲應有效提高收入來保障經濟弱勢的女性。

台灣女人連線秘書長陳書芳表示，受到通貨膨脹、物價上漲等因素影響，消費者物價指數高漲、勞工可支配所得有感地縮減，實質購買力明顯下降。相較於中高所得勞工對物價的反應更是敏感脆弱，這群人正是最需要基本工資支持的對象。

陳書芳指出，若從性別的角度來看基本工資，弱勢勞工中很大部分可能是女性。統計數據顯示，2019至2021年間，服務業受雇員工中將近55％為女性；住宿餐飲業受雇員工女性比例超過56％，逼近6成的部分工時受雇人員為女性。

陳書芳說，根據主計總處統計顯示，近10年的非典型就業中，女性比率多高於男性，在臨時性或人力派遣的部分也是女性估較高比例，上述產業類別與就業型態，薪資計算與本工資密切有關聯。

因此，基本工的調漲不只回應勞工購力等生活層面的需求，更直接影響女性的基本生活條件，為了讓資本工資的調整更有制度，立法亦是必要之路，期待此次基本工資的整能有效回經濟成長之分配，真正照顧底層勞工。

台少盟理事長林月琴表示，工讀生的薪水完全是跟基本薪資走，尤其部分工時的時薪勞工，只要法定薪資不調整，工讀生的薪水就難以調整，只要政府願意調整基本薪資，年輕人的收入便可以獲得立即性的改善。