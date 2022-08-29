Trea Turner with some live analysis of himself fielding a grounder. 🔊 pic.twitter.com/DJsWuBEHKY — MLB (@MLB) August 28, 2022

道奇游擊手崔伊騰納（Trea Turner）29日差點在一次內滾接球失誤，原因是他正在用耳麥和轉播單位Peacock聊天。4局下馬林魚庫柏（Garrett Cooper）擊出一支強勁內滾，正打在游擊防區，騰納本來還一邊講話一邊接球，冷不防被球撞了一下「Oof, no!」這句喊聲被電視觀眾都聽到了，還好他急傳一壘成功。道奇終場以8比1擊退馬林魚。

主播說：「感謝你接到那一球，不然這筆帳就要算在我們頭上了。」騰納也笑說，「對，我準備要推在你們身上。」球迷大多對此給出好評，在推特稱讚這種麥克風對話讓比賽更好看了，這也是大聯盟要提升觀賽樂趣的初衷，今年明星賽更是出現許多有趣的對話。當然也有人不高興，批評大聯盟為了賺錢而讓比賽走樣。

道奇左投烏瑞亞斯（Julio Urias）6局失1分，只被安德森（Brian Anderson）轟了1發陽春炮，正好就發生在騰納那一球之前。道奇很早就幫他打下領先，貝茲（Mookie Betts）首打席全壘打，騰納安打上壘，被另一位「紅鬍子」騰納（Justin Turner）安打送回第2分。

馬林魚菜鳥投手卡布瑞拉（Edward Cabrera）在第6局兩出局滿壘時退場，接替的中繼投手南斯（Tommy Nance）連挨兩支安打，失掉的3分全部算在卡布瑞拉責失。道奇拿下第88勝，國西封王的「魔術數字」來到16，近況回升的貝茲只差三壘打就締造「完全打擊」。