受到美股大跌以及美元走揚影響，韓元不僅大貶，韓股也重挫。目前，大盤在2,423.43點，下跌57.6點或2.32%。

韓國央行行長李昌鏞指出，必須繼續升息直到通膨下降為止，美國若不停止緊縮政策的話，韓國也沒辦法單方面先停止。同時，在必要時會進場干預韓元匯價，前提是確定投機性交易是韓元走貶主因。

在聯準會升息態度明確下，美元續創新高，韓元也因此大貶17.1元，兌一美元在1,348.4元附近。

個股中，三星電子跌2%，LG Energy Solution跌2.04%，SK hynix跌2.94%，LG化學跌3.41%，現代汽車跌3.36%，三星SDI也跌 2.05%。

韓國LG電子29日表示，將在即將開幕的德國柏林電子展上，秀出全球最大OLED電視，希望可以刺激接下來傳統購物旺季的買氣。受到整體盤勢不佳影響，LG股價也大跌4.18%。