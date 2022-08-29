中天綜合台《同學來了》明（30日）晚9點播出「為了上節目家醜全翻出來講，私底下的『他們』吵到快離婚？！」，藝人林舒語曾上節目分享老公「則蒲」到日本創業，獨留她在台灣帶小孩的心酸事，不料節目播出後，卻害慘老公。

藝人林舒語上節目大吐老公苦水：「那陣子他將近1年的時間都不在台灣，我小孩才6個月，節目上人家問到心酸處，我眼淚就不小心流下來，那集播出後，網路上罵到他都不敢回來了。」其中還有酸民留言「他只是有小孩才跟妳結婚」，這讓林舒語至今回想起來，都還是很難過，則蒲則立馬否認此事：「我跟她是命中註定！」

林舒語還曾因為在節目中分享家務事，引發家族革命：「我老公之前幫我家人做裝潢，那時候想說是親戚，就不用簽合約，結果那整個事情搞了很久，最後家人不認帳、不給錢，而且這件事對我來說蠻重的，因為他花了幾乎半年都在這個工作裡，那陣子除了沒薪水之外，還要貼錢給工班，這對於剛生完小孩的我們有很大的負擔。」而林舒語認為在節目上並沒有指名道姓，沒想到家中長輩紛紛對號入座：「節目一播出，家族群組大爆炸，長輩陸續退群組。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。