巴基斯坦雨季降下的暴雨引發洪水，至今已造成上千人喪命，當地一座有150間房間的豪華飯店竟在幾秒內被洪水夷為平地，整棟建築瞬間崩塌、如骨牌般下墜的畫面相當駭人。
綜合印度電視台「Times Now」、英國《每日郵報》（Daily Mail）、《獨立報》（The Independent）等報導，巴基斯坦通常於7月進入雨季，不過今年雨季提前自6月中開始，至今暴雨降下的雨量已刷新紀錄，引發的嚴重洪水造成上千人喪命、3300萬人流離失所。
這場雨季又被外媒譽為「怪物級雨季」，巴基斯坦《黎明報》（Dawn）28日報導，巴基斯坦全國半數地區泡在水裡。
洪水也造成北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）史瓦特河（Swat River）畔的新蜜月飯店（New Honeymoon Hotel）26日因河川暴漲崩塌，畫面顯示這棟佔地不小的多層樓建築先是從左方開始坍塌，幾秒內整座飯店如骨牌般相繼崩解、下墜、消失在畫面中，現場揚起大片白色粉塵。
另一個角度的影片顯示，當飯店開始塌陷後，原本還在附近慢步的民眾突然全部拔腿往反方向狂奔、逃難。
所幸飯店倒塌並沒有導致人員傷亡，因為飯店員工及住客早在24日就全數撤離。
巴基斯坦電視台「Geo News」編輯阿巴斯（Azhar Abbas）在推特貼出飯店瞬間崩塌的影片，「卡拉姆標誌性的新蜜月飯店已被大雨及暴洪完全摧毀。」卡拉姆（Kalam）是新蜜月飯店所在的山谷。
報導指出新蜜月飯店是一座豪華飯店，是史瓦特地區最大、最知名、最昂貴的飯店之一，一共有150間房間，近期才整修完畢，沒想到幾秒內就被洪水沖成廢墟。
文章來源：VIDEO: Multi-story luxury hotel in Pakistan gets swept away by flash floods; terrifying clip goes viral
文章來源：Luxury hotel is swept away by floods in Pakistan as Prime Minister Shahbaz Sharif begs for international help amid struggle to evacuate thousands from 170,000 damaged homes
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