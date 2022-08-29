巴基斯坦雨季下暴雨，山洪暴發造成豪華的新蜜月飯店（New Honeymoon Hotel）瞬間如骨牌般倒塌。

巴基斯坦雨季降下的暴雨引發洪水，至今已造成上千人喪命，當地一座有150間房間的豪華飯店竟在幾秒內被洪水夷為平地，整棟建築瞬間崩塌、如骨牌般下墜的畫面相當駭人。

綜合印度電視台「Times Now」、英國《每日郵報》（Daily Mail）、《獨立報》（The Independent）等報導，巴基斯坦通常於7月進入雨季，不過今年雨季提前自6月中開始，至今暴雨降下的雨量已刷新紀錄，引發的嚴重洪水造成上千人喪命、3300萬人流離失所。

這場雨季又被外媒譽為「怪物級雨季」，巴基斯坦《黎明報》（Dawn）28日報導，巴基斯坦全國半數地區泡在水裡。

洪水也造成北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）史瓦特河（Swat River）畔的新蜜月飯店（New Honeymoon Hotel）26日因河川暴漲崩塌，畫面顯示這棟佔地不小的多層樓建築先是從左方開始坍塌，幾秒內整座飯店如骨牌般相繼崩解、下墜、消失在畫面中，現場揚起大片白色粉塵。

另一個角度的影片顯示，當飯店開始塌陷後，原本還在附近慢步的民眾突然全部拔腿往反方向狂奔、逃難。

所幸飯店倒塌並沒有導致人員傷亡，因為飯店員工及住客早在24日就全數撤離。

巴基斯坦電視台「Geo News」編輯阿巴斯（Azhar Abbas）在推特貼出飯店瞬間崩塌的影片，「卡拉姆標誌性的新蜜月飯店已被大雨及暴洪完全摧毀。」卡拉姆（Kalam）是新蜜月飯店所在的山谷。

Iconic New Honeymoon Hotel in Kalam completely destroyed due to rains and flash floods. Unprecedented rains caused havoc across the country with Balochistan, Sindh and South Punjab worst affected. pic.twitter.com/nOPtw7mEaG — Azhar Abbas (@AzharAbbas3) August 26, 2022

報導指出新蜜月飯店是一座豪華飯店，是史瓦特地區最大、最知名、最昂貴的飯店之一，一共有150間房間，近期才整修完畢，沒想到幾秒內就被洪水沖成廢墟。