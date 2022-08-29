「美國晶片法案」使投資人擔心將對亞洲半導體業者帶來全面競爭衝擊，但美系外資出具報告認為，鑒於更高的生產效率，預期消費性半導體的製造中心將留在亞洲，且政府主導方案不會實質改變半導體產業周期性，對台積電(2330)和三星維持「優於大盤」評等。

美系外資表示，「美國晶片法案」對半導體業提供520億美元資金，包括390億美元規畫5年內透過稅務優惠等補貼在地半導體製造業、110美元用於商務部開發及研發專案、20億美元用於專注國防半導體安全供應來源的「美國晶片基金」。

美系外資指出，每年約100億美元的補貼，與台積電年度資本支出約400億美元、三星對邏輯半導體資本支出約100億美元規模相比仍相對較小，而每年20億美元的研發預算，則與台積電每年50億美元的研發支出未相差太多。

雖然投資人擔心「美國晶片法案」將給亞洲半導體產業帶來全面競爭、且未來幾年全球半導體供應可能過剩。但美系外資指出，美國並非唯一補貼半導體產業投資的國家，事實上「美國晶片法案」對台積電的美國業務亦有幫助。

美系外資與設備供應商的調查顯示，台積電的美國晶圓廠可能從「美國晶片法案」獲得約10～20億美元補貼，約是台積電亞利桑那州晶圓廠120億美元資本支出的10～15％。至於20億美元的「美國晶片基金」，應該不是台積電和三星的聚焦領域。

美系外資指出，台積電目前在美國新業務的主要問題，仍在於晶圓廠工程師人力不足；同樣的問題可能適用於英特爾和格羅方德。因此，美系外資認為美國新晶圓廠的實際量產可能會晚於預期。

而以中芯國際過往的晶圓廠擴產狀況為例，美系外資指出在半導體產業下行時期，設備安裝進度可能放緩。由於半導體業者可控制設備安裝時程，因此認為政府主導方案可能不會實質改變半導體產業周期性。

對於晶圓代工廠，美系外資對台積電和三星維持「優於大盤」評等，認為鑑於更高的生產效率，亞洲仍是消費性半導體的生產中心。而美國唯一具規模的晶圓代工廠格羅方德，亦維持「優於大盤」評等。