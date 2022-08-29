美系外資針半導體產業釋出5大趨勢，整體來說，半導不同領域對需求前景的看法分歧較大，在消費性產品曝光度較高的影響較為劇烈，但長線來說，在5G、HPC(高速傳輸)、EV(自駕車)以及AI等趨勢下，但導體仍看好。

美系外資5大觀點如下:

1.以目前半導體產業普遍觀點，普遍預估修正週期、庫存調整將持續到明年上半年。具體來說，台積電(2330)、世界(5347)持有相同的觀點，認為修正周期將延伸至明年上半年，聯發科則維持2~3個季度的庫存調整。目前確實看到一些半導體業者有鑑於目前的低能見度，認為週期將持續更長時間。

2.目前半導不同領域對需求前景的看法分歧較大，具有較長產品周期的往往具有更好的能見度，例如晶圓代工台積電下半年看到完整的UTR(產能利用率)，聯電在第三季也維持100%的UTR，且對於第四季的UTR維持健康看法。但相反的，後端OSAT(封測代工)和一些IC設計，由於高度暴露於消費市場，在快速變化的動態市場中，能見度就相對低、甚至根本沒有能見度。

3.一般來說，對於消費者需求而言，今年早些時候，PC、智慧手機以及電視等終端市場的需求出現了調整，雖然目前仍缺乏明確的需求復甦跡象，但聯詠(3034)、世界等在消費端曝光率高的，均預計需求將在第四季回穩。另一方面，汽車、工業、服務器/數據中心的需求相對較多有彈性，然而，服務器/數據中心部分需求自第三季開始出現波動，信驊(5274)部分美國客戶將下半年訂單推遲到明年上半年。

4.以訂價策略來說，大多數半導體公司認為，即降價對庫存修正也沒有幫助，因為現在的關鍵問題是需求轉弱，因為客戶正在嚴格控制庫存水平，所以降價將無法刺激需求。

5.儘管近期需求逆風，但大多數半導體公司在大趨勢的推動下，仍然對長期增長持積極態度，動能來自於5G、HPC(高速傳輸)、EV(自駕車)以及AI，包括持續的技術遷移和潛在市場規模擴展，上述趨勢將繼續帶動終端設備的提升。