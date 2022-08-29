大陸男星張哲瀚出道13年，外型陽光帥氣又有181cm挺拔身高，去年因日本神社外事件引起網友熱議，手上26個代言全數解約，之後沉寂了8個月，才正式以IG宣布復出，難過的是最近他發生車禍，腿上驚現好幾道傷口，畫面驚悚嚇人，從他曝光的近照中，氣色也已不復以往。

因夯劇《山河令》一劇竄紅的張哲瀚，自捲入神社外風波消失8個月，連帶影響社群發文，唯有使用IG帳號分享近況，今年4月時曾在IG曬出一封手寫信，透露有不少人因《山》喜歡他和另一位主演龔俊，但雙方結束合作已無交集，結果該位「前同事」卻多次在商業上利用他，因此決定站出來發聲。

張哲瀚曾曬手寫信控訴龔俊利用他。(圖/張哲瀚 IG)

張哲瀚曬手寫信後，經常用IG和粉絲互動。(圖/張哲瀚 IG)

在這之後，張哲瀚在IG經營和粉絲的互動，不僅曾拿吉他自彈自唱，表現驚人好歌喉，同時曬出運動時的照片，除此之外，他也開心曬出曾被無辜捲入神社外風波的媽媽，據了解先前他之所以PO手寫信的部分原因，正是疑似有不理智的粉絲，在網路上惡意謾罵和誹謗他的媽媽，讓孝順的他忍無可忍才會爆發。

張哲瀚換上自行車勁裝，非常俐落帥氣。(圖/張哲瀚 IG)

張哲瀚和要好的男性朋友騎單車摔車。(圖/張哲瀚 IG)

日前，張哲瀚和幾名友人相約騎腳踏車，不料卻在騎車過程中不小心發生車禍，令他的腳出現好幾道血痕，而且還會冒出濃濃的鮮血，只好休息一天再出發；緊接著28日他又宣布因疫情因素，一行人只好被迫中止騎單車，並於IG曬出憔悴近照，可見他的滿嘴鬍鬚都沒刮，甚至黑眼圈還掛到眼袋底下，似乎沿途太過疲累般，令不少粉絲們都替他十分不捨。