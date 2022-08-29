大陸電腦龍頭聯想集團29日宣布，現有可換股債券總本金額中有4.55億美元獲現有可換股債券持有人承諾出售，公司同意按購回價格約5.47億美元購回。完成後，總本金額4.55億美元的現有可換股債券將會註銷，餘下尚未償還的現有可換股債券的本金額為2.195億美元。

受到上述消息影響，截至11點，聯想集團港股股價重挫4.36％，報港幣6.58元。

根據公告，聯想將會不時在公開市場或其他途徑，根據現有可換股債券的條款及條件，繼續購買餘下尚未償還現有可換股債券。

假設按換股價每股港幣6.6元悉數轉換仍未償還的現有可換股債券，將可轉換約2.61億股股份，相當於擴大後股本約2.11％。

另外，發行總本金額6.75億美元的新可換股債券於8月26日完成。

假設新可換股債券按換股價每股港幣9.94元獲悉數轉換，新可換股債券將可轉換為5.32億股，相當於擴大後股本約4.2％。