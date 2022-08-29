美元指數飆升，人民幣兌美元在岸價、離岸價29日分別跌穿6.9元大關，在6.91元及6.92元徘徊；人民幣兌美元中間價29日亦大跌212個基本點至6.8698元，均創逾兩年新低。

美國聯準會主席鮑爾26日發表講話表明鷹派立場，暗示為降低通膨水準，大幅升息的趨勢尚未結束。消息帶動美元指數升破109，創近20年來新高。人民幣匯價受到影響，29日走弱，在岸價一度跌逾300個基本點，跌破6.91元，離岸價則曾跌約360個基本點，連續跌穿6.9、6.91、6.92、6.93元四個關口，隨後稍見回穩。

截至10點57分，在岸價報6.9140元，較上日官方收盤價6.8621元下跌519個基本點，跌幅0.75％。

離岸價報6.9247元，跌313個基本點，跌幅0.45％。

中銀證券全球首席經濟學家管濤指，中銀證券全球首席經濟學家管濤指，這波調整與4月底的原因基本相同，一是美元走勢較強，二是國內經濟反彈受阻，三是中美利差倒掛加深。當下主要利空有國內疫情反彈、金融風險處置、經濟恢復放緩、海外激進緊縮、全球停滯性通膨、國際金融動盪、地緣政治衝突等；潛在利好則是美國經濟見頂回落、海外緊縮預期減弱、穩增長進一步發力、行業監管政策調整等。未來走勢，將取決於是利空還是利多因素占上風。