儘管近期海外利空干擾持續，然越南因經濟基本面強勁，且政府對基建支持力度不間斷下，富時越南30指數已連續第六周收紅，富邦投信表示，往年第四季通常為越股傳統旺季，歷年平均季報酬率為全年最高，漲相最佳，入手時機到。

富邦越南（00885）ETF經理人楊貽甯表示，近期越南將公布一系列的經濟數據，可關注通膨的走向關鍵，也就是越南央行年底前是否改變利率政策看法。

統計2007～2021年富時越南30指數平均月報酬，發現越股淡旺季效應顯著，往年第一季皆為淡季，歷年平均季報酬率僅1.5％，為全年最低；第四季則為傳統旺季，歷年平均季報酬率達7.2％，為全年最高，漲相最佳。楊貽甯指出，目前越股已重回到季線之上，流動性回升至3個月水平，越股歷經前波修正後，短線再大跌機率不高，因基本面向上且改革紅利加持，長線看好投資潛力。

儘管今年越南股市同全球股市一併修正，且越股受到國內股市弊案影響，年初表現相較於東南亞國家更加疲弱。楊貽甯說，然反觀越南經濟數據逐季走高，內外需皆擺脫疫情影響，回到疫情前之高成長狀態。疫情影響在政策轉向與病毒共存後大幅淡化，年初雖疫情再起，然對經濟衝擊有限，觀光亦如期開放，股市與經濟數據完全背離。

楊貽甯進一步分析，展望後市，全球經濟循環以美國為首走向景氣循環末期，經濟擴張到一段落，股市亦領先反應經濟衰退之隱憂。惟越南市場經濟數據尚不受影響，受惠於大陸供應鏈移轉以及外資長年投資的製造業動能支持。預期在低工資之優勢下，越南可望為衝擊最小的區域，加上內需蓬勃發展以及計畫經濟之政策支持，經濟下行有限，多數主要機構仍估計越南2023年維持高速成長。

在此前提下，股市已大幅反映美國經濟衰退之憂慮，評價面先行大幅修正來到過往股災水準，楊貽甯建議著眼於長期經濟增長，可逢低布局越股。