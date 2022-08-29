經濟部統計處29日公布最新統計結果，由於近年來台商鮭魚返鄉投資，截至8月初，合計台商回台投資方案有266家通過審核，投資金額約1兆727億元，其中以電子零組件業為最多，其他還有電腦電子產品及光學製品業、電力設備業、機械設備業等，並逐步落實投資。

按主要投資縣市別分，有44家位於桃園市，投資金額2,084億元居首，以電子零組件業、電力設備及配備製造業、電腦電子產品及光學製品業為主，金額合計占8成3。臺中市、臺南市、高雄市分別投資金額2,028億、1,944億、1,695億元，位居2～4名，大多是電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品業為主要投資業別。

統計處說，在266家回臺投資業者中，於2021年前已完工者占31.6％，若觀察投資類型，75.2％業者規劃新建廠房，23.7％以擴增產線方式快速建置產能。以分年到位金額觀察，第1階段（2019年～2021）年約有7,009億元投資落實，預期今年（2022年）底到位之投資金額約1,891億元，2023年以後投資金額為1,827億元。