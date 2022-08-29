網紅「師大數學哥」在網路上嗆台南殉職警員被砍死活該，昨日晚間遭移送法辦，他就讀的台師大今早也表示，將移送學生獎懲委員會審議，「數學哥」遭法辦後，把所有爭議性的文章刪除，並發文道歉，但大批網友不埋單，還整理出他過去各種誇張言論，其中一篇他批評台灣低端人口會從事的5種職業，包括警察、護士、消防員、清潔員及外送員，網友紛紛砲轟「道歉也沒用」。

一名網友昨（28）日在「數學哥」的臉書粉專道歉文下分享一截圖，內容為「數學哥」過去曾在網路上說，台灣低端人口會從事的5種職業，依序為警察、護士、消防員、清潔員及外送員，令他傻眼說，「除了警察之外，其他族群你是不是也要道歉？」

數學哥過去曾批評台灣5種職業為低端人口。（圖／翻攝自師大數學哥臉書）

除此之外，還有人將他過去的驚人發言整理成懶人包，「數學哥」曾說「Kobe不就是個會打籃球的廢物，死了剛好，減少浪費社會資源」、「我騷擾女學生，結果還得優良學生獎」等，甚至還表示，因為新冠肺炎爆發的關係，師大取消二次面試及筆試，「謝謝新冠肺炎和確診的同學，因為你們，我才得以不費九牛二虎之力，輕輕鬆鬆就進了師大。」

網友將「數學哥」的黑歷史整理成一個網頁。（圖／翻攝自網頁）

各種黑歷史被挖出，不少網友在「數學哥」道歉文下洗版，「你再出來道歉也沒用，如果道歉就能解決的話，就不需要警察了」、「這件事證明書讀得再好，不會做人也沒用」、「你骨子裡的壞，並不會因為道歉而變好」、「開除學籍好像不錯？暑假過後變成高中生」、「你以為躲在鍵盤後面就可以亂講話？」、「這種的只能把他送去柬埔寨了」。