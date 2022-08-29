行政院長蘇貞昌29日出席高雄市出席旗津區第2條過港送水管工程通水典禮。（林瑞益攝）

行政院長蘇貞昌29日到高雄市出席旗津區第2條過港送水管工程通水典禮，對於前民進黨立委鄭寶清參選桃園市長，蘇貞昌說，任何動作對選舉都是會有影響，但是愈這樣愈會刺激鄭運鵬支持者，令其更加努力。

蘇貞昌表示，鄭運鵬久任立法委員，歷練完整、學識豐富，非常活潑、幽默、有趣，而他承擔重任正是為了建設桃園而做努力。過去自己和鄭運鵬在黨部共事，或者在立法院接受鄭運鵬的監督，看到鄭為台灣、為桃園所做的種種努力，相信桃園的鄉親一定會把最好的人才，為桃園的好將來做出選擇。

至於美麗島電子報董事長吳子嘉指控政府疫苗採購比三大企業高1億美金，是準備要貪汙嗎？以及合約封存30年是為了不讓民眾知道嗎？蘇貞昌說，這是造謠生非，公文的保存期限跟契約的保密期限是不同的，公文之所以要保存久一點，就是不要太快銷毀，隨時都可以讓民眾、各方查閱清楚；契約的保密期限都是照契約來。

談到台南殺警案二位警員殉職，在野呼籲攸關使用警械的警械使用條例，以及外役監條例等，立法院新會期應該儘速開議及修法？蘇貞昌說，這是應該的，因為警械使用條例行政院會通過後，已經送到立法院一段時間了，各界縱算有不同的意見，希望趕快把它整理出來，讓警察能夠適當地不受各種方面的壓力，能夠好好地使用警械來保護國人、維護治安，政府應該做警察的後盾。

譬如「外役監條例」，蘇貞昌說，今天法務部長都連續整天的開會，就是希望能夠來檢討仍有不足之處，趕快把它整理好出來，希望都能做到最好，也希望國人支持。

至於基隆水情現在比較緊張，若持續未下雨，水情吃緊，是否擔憂衝擊林右昌的選情？蘇貞昌表示，行政院今天到跟高雄就是要感謝台灣自來水公司胡董事長領導有方，所有水公司人員、水利署人員，甚至於經濟部長昨天都還特別開會，就是極端氣候下，全世界5大洲，不是乾旱就是暴雨成災，而人不能一天不喝水，幸好蔡英文總統上任以來，1300億前瞻預算就是要對水資源做各種預防跟疏導，各地不同的水來供需，互通有無，29日到旗津也是要把一條水管再加一條，讓旗津居民有水可用。