前(27)天是知名港星張智霖的51歲生日，他與愛妻袁詠儀結婚20年，依舊如膠似漆，是娛樂圈知名的模範夫妻。張智霖的工作室釋出一支影片，夫妻倆大方接吻，大家齊聲為張智霖唱生日歌，場面十分熱鬧，兩人的互動也情不自禁流露出可愛又溫馨的氛圍，眾人紛紛獻上祝福。

張智霖因電視劇《衝上雲霄II》「顧夏陽」（Cool魔）一角竄紅，成為另一代表作，如今觀眾都長大了，但是張智霖卻看不出歲月的痕跡，看起來就像二十歲剛出道的模樣。當天的張智霖與袁詠儀，二人互相摟住彼此，緊緊地挨著對方，畫面幸福感爆棚。

兩人緊緊貼在一起，夫妻感情如膠似漆。(圖/張智霖工作室)

桌面上擺了4到5個蛋糕，張智霖吹蠟燭的時候，摟著袁詠儀不鬆手。蠟燭全部吹滅後，兩人非常默契地大方接吻，絲毫沒有把來賓當外人看待，沒想到都已經是老夫老妻了還能這麼甜蜜幸福。接吻結束後，張智霖和袁詠儀情到深處，又緊緊地擁抱彼此，表達對對方的愛意。

兩人當眾親吻，感情甜蜜。(圖/張智霖 工作室)

回顧2001年，兩人在出國旅行的途中悄悄領證，結束了長達9年的愛情長跑，但至今未舉辦婚禮。之後終於迎來了愛情的結晶，升級成為幸福的三口之家，為兒子起名叫張慕童。如今夫妻倆還是一同開心的慶生，看得出他們相愛30年，依然甜蜜如昔。