國民黨前台北市議員羅智強和立委洪孟楷，29日陪同「國民黨桃園青年問政連線」集體登記參選。(蔡依珍攝)

民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，引發各界熱議。九合一選舉今（29）日起辦理參選登記，國民黨前台北市議員羅智強陪同市議員候選人辦理登記時，更直接預測，「不要說鄭寶清忍無可忍參選，台灣人民也忍無可忍了，北北基、桃竹竹苗民進黨將全面崩盤」。

九合一選舉登記首日，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬和「桃園隊」9點赴選委會造勢登記，前腳才剛走，羅智強就陪同國民黨議員梁為超、簡志偉、朱珍瑤、陳美梅、張桂綿、黃敬平、林昭賢和涂權吉在10點赴選委會集體登記參選。

羅智強表示，最近可以感受到，全台灣政治氛圍快速變化，民進黨失去民心，北台灣選舉將全面崩盤，這也讓大家看到民主希望，那就是原來民進黨的囂張跟霸道是會被人民看見跟制裁。

羅智強指出，民進黨失去民心不僅是因為林智堅的論文案、新竹球場案，還包括數位中介服務法，雖然因為民怨沸騰，暫時鳴金收兵，但隨後又發生外役監的疏失造成台南2位英勇警察殉職，「同一時間，這個政府在做什麼？在成立『數位東廠部』，利用217億元的預算，要打造一個無堅不摧的網軍部隊。」

羅智強進一步談到，民進黨的囂張跋扈和無能霸道已經遍地開花，自己從桃園走路至花蓮，聽到人民很多痛苦；他並預言，以現在民進黨的囂張和跋扈，不要說鄭寶清忍無可忍參選，台灣人民也忍無可忍了，北北基、桃竹竹苗民進黨將全面崩盤，「我們大家一起走著瞧」。

桃園市議員梁為超則說，青年問政連線是各區最年輕議員團結在一起，過去議會質詢是相互合作，選民服務也連接在一起，青年問政聯盟就是代表各區國民黨的精神，目標就是爭取民眾福祉、讓選舉回到正軌。

面對鄭運鵬是「桃園隊」傾巢而出陪同登記，國民黨卻是羅智強陪小雞，桃園市議員黃敬平解釋，張善政已選定在9月1日登記，屆時議長邱奕勝、各立委和桃園市議員也會一起陪同，完全不衝突，羅智強也說屆時會現身力挺，「善良政治、桃園更好！」