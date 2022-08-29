基隆市政府為慶祝9月9日國民體育日，特地結合運動i台灣計畫，並與各單位合力推出一周系列活動，除舉辦外木山萬人健走、園遊會水域嘉年華，9月1日至9月9日健身房WorldGym信義店運動設施，將免費開放使用，盼市民養成運動好習慣。

首先打頭陣登場的是「外木山萬人健走」，於9月3日早上8時在外木山舉辦。教育處表示，此活動已邁入第6屆，一直受到全國各地及本市愛好運動的朋友參與，健走路線沿著外木山濱海步道至湖海灣後折返，沿途有山、有海，不僅可以欣賞基隆特有的自然景觀，北海岸的明媚也盡收眼底，身心靈皆能受到陶冶，且現場不只健走，更有園遊會活動。

教育處指出，運動i台灣的活動也將在同一周登場，帶民眾動起來。「羽球社區聯誼賽」預計9月3日、11日舉辦；「水域安全嘉年華」9月8日於國立海洋大學小艇碼頭舉行，玩水時也能了解水域安全的重要性，同一天晚上7時更提供運動直播，民眾若不愛出門也可以在家，透過螢幕由專業教練帶著運動，增強體力。

教育處進一步表示，公私立體育場館也配合活動，9月9日免費開放供民眾使用，採預約制，包括市立網球場、棒球場；9月1日至9月9日健身房WorldGym基隆信義店，除教練課外，使用設施全區皆可免費使用，需於24小時前預約。

此外，國民體育日的重頭戲活動「基隆市111年國民體日運動會」，計畫於9月18日舉辦。教育處說，現場會有教練帶領民眾一起運動，也有攤位、闖關活動等，宛如運動嘉年華，讓民眾全員動起來，享受運動。