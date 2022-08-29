中小學明天開學，教育部國教署今年投入5000萬元經費推動「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，除致送國民中小學新生人手一本贈書，也將積極推動多元的新生閱讀講座，期以更加提升學生的閱讀興趣，預計全國約有39萬名學生受惠。

為啟發學生閱讀興趣，教育部自98年起推動「閱讀起步走」，贈送每位入學小一新生1份閱讀禮袋。103年配合12年國民基本教育推動，再將計畫更名為「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，並自108年起擴大贈送對象至國一新生，以鼓勵國中小學生踴躍跨出閱讀的第一步。

舉例來說，110學年於新北市板橋國小辦理的「閱動青春」主題閱讀展，以「運動二選一」協助孩子找到自己喜歡的運動類型，並藉由閱讀書籍共同完成環島閱讀馬拉松；台東縣光明國小以「閱讀動茲動茲」為主題，邀請舉重選手郭婞淳辦理「真人圖書館」，與孩子們分享奧運的參賽經驗；高雄市東光國小則以「閱讀創意閃閃發亮」為主題，融入港都漁業特色，讓孩子製作魚的藏書票。

教育部表示，111學年新生閱讀推廣以「伴樂讀」為主題，修訂並印製親子共讀手冊，除了製作有聲電子書外，也增加越語、印尼語版本，希望將共讀觀念傳遞給更多家長，一同陪伴孩子進入書的世界，讓閱讀成為最有質量的親子時光。

教育部指出，「國民中小學新生閱讀推廣計畫」希望每個孩子都能透過自己擁有的第一本書，讓閱讀習慣落實於生活，讓自主學習的精神扎根。