大陸上海主題公園「海昌海洋公園」日前開設了以日本動漫超級英雄「超人力霸王」（大陸譯名「奧特曼」）為主題的娛樂區，受到當地兒童和大人的歡迎。日媒指出，這是在新冠疫情封控政策影響下，該公司嘗試吸引更多遊客的措施之一。

《環球時報》引述《日經亞洲評論》28日報導說，海昌此舉是大陸遊樂設施行業透過流行角色提升園內消費努力的縮影。該公司表示，超人力霸王主題娛樂區分室內部分和室外部分，是全球主題樂園內最大的超人力霸王主題娛樂區之一。

報導表示，該娛樂區迎合了兒童和成年人需求，室內部分有一個劇場和一個主題展示區，還有一個銷售衍生產品的商店和一家餐廳。劇場內面向青少年群體上演超人力霸王主題劇，其中包含契合海洋公園主題的美人魚等角色。室外廣場則有一個12公尺高的超人力霸王傑洛雕塑，供遊客合影拍照。

報導說，廣場上有許多被設計用來拍照的設施，鼓勵遊客拍照上傳社交媒體。商店內販賣超人力霸王形狀的雪糕，價格35元（人民幣，下同），還有價格在89元至139元之間的「怪獸口味」爆米花等商品。未來還計畫建造一間超人力霸王主題旅店。

報導指出，門票銷售一直是大陸遊樂園的主要收入來源，但它們正在努力提升遊客園內消費。例如，上海迪士尼和北京環球影城分別於2016年和2021年開業，也開始利用廣受歡迎的動漫角色來吸引遊客，並鼓勵他們在食品、飲品和紀念品等領域消費。