陳姓女子因在柬埔寨業績好，被拔擢成為詐團幹部，返台隨即遭逮。(警方提供)

不久前1名24歲花蓮原民青年至柬埔寨加入詐團，並從好友清單裡頭尋找目標，卻在最後一刻勸告幼時玩伴「你不要來」，最終命喪柬國；屏東警方追查發現，他招募的22歲陳姓女子因業績好被拔擢擔任幹部，陸續又招募12名男女，日前返台後被警方逮捕，訊後遭檢察官聲押獲准。

警方於陸續從柬國返台的男女口中掌握在詐團擔任幹部的陳女，她總是透過通訊軟體Instagram，發布「高薪、免經驗、電腦文書打字」、「包吃、包住、包機票」及「招待旅遊、邊工作邊玩」等，裡頭總附有大筆美金及玩樂照片，盼吸引民眾出國。

短短一個月內，有12人陸續跟她聯繫，迅速就被詐團拔擢成為組長，從談妥的底薪4萬元台幣，加上招募一人還有3000至4000元美金不等；不過隨著柬國詐騙園區躍升成為國際事件，不僅打詐雷厲風行，集團首腦決定結束柬埔寨據點，轉往金三角另地經營。

陳女向員警轉述，當時集團高層有詢問是否跟隨前往？但考量風險，加上「自己心裡也會怕怕的」，最後決定婉拒，但成員將她這段時間的佣金全數收回，僅放她一人隻身返台，曾經有過的錢財瞬間成空。

警方表示，由於陳女為柬埔寨人口販運集團幹部，因該集團成員尚有主嫌及多名幹部尚未到案，如未羈押恐有串證之虞，訊後經檢察官向法院聲請裁定羈押獲准，全案正繼續深入追查。