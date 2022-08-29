台船(2208)(台灣國際造船公司)為財政部關務署建造4艘100噸級巡緝艇，第3艘於今(29)日於台船公司高雄廠舉行命名暨下水典禮，本艇於完工後將配置於管轄台灣中部國境大門，台船公司預祝本艇業績與績效蒸蒸日上。

台船為財政部關務署建造4艘100噸級巡緝艇，第3艘於今(29)日假台船公司高雄廠舉行命名暨下水典禮，台船表示，本艇於完工後將配置於管轄台灣中部國境大門，掌理臺中港、麥寮工業港及臺中國際機場進出口貨物通關業務，苗栗縣以南、雲林縣以北地區的保稅工廠與臺中、中港加工出口區保稅業務及臺中市、彰化縣、南投縣的國際郵包進出口通關業務的「臺中關」。

台船表示，「海格艇」為財政部關務署推動「海關巡緝艇汰舊換新計畫」委託台船公司建造4艘100噸級巡緝艇的第三艘。本案由台船公司針對原初步合約設計進行精進設計與建造業務，於109年5月25日簽約，全案履約期限為112年4月26日，本日舉行第三艘艇命名暨下水典禮，預計明年第一季交付給臺中關。

此型艇的船型設計，為下鋼上鋁之結構，上部結構採用鋁金屬，主要考量減輕船舶重量，又兼具結構強度。本船全長32公尺，船寬7公尺，滿載排水量174.8噸，滿載船速27節。蒲氏風力3級以下時，船速可達30節，亦即約每小時55公里之速度，人員配置30員。相較過去100噸巡防救難艇，船艉採加寬船型設計，大幅提升排水量及載重噸。船上搭配兩部2580KW高速柴油主機、減速齒輪、兩套五葉固定螺距螺槳。主機分別提供乾式消音器及濕式排煙系統，在最深水線仍可順暢排煙，另偵蒐裝備配有低光源偵測功能夜視系統及星光夜視雙筒望遠鏡。

此外，本案交船後有2年保固保養工作，將有效執行交船後相關保固或保養責任，目前台船公司已建立保固保養平台，並擴大維修保養能量，為國內各公務船舶做好造修合一準備。