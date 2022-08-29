大陸男星任重外形成熟穩重，曾參演過夯劇《漢武大帝》、《家，N次方》、《小歡喜》等，2019年與曾經是湖南台人氣女主持之一的孫驍驍一同看話劇爆出緋聞，雙方都沒有明確否認戀情。近日又有網友爆出，自己偶遇任重與孫驍驍一起試婚紗，倆人疑似婚期將近，隨後有媒體求證知情人士，證實倆人確實一起試紗，引發全網熱議。

事實上，倆人會有婚期將近的傳聞並不是空穴來風，任重與孫驍驍早在2019年就已爆出一起看話劇，隨後媒體求證任重經紀人也只得到「藝人的私事我不太清楚」的曖昧回應。且孫驍驍自看話劇以後一直沒有出現在大衆視野中，直到2021年才再度現身，此時她的小腹已經微微隆起疑似有身孕，加上此次有網友爆料倆人一起試紗，種種跡象讓不少人確信他們已經隱婚生子。

然而這段婚姻並沒有得到廣大網友的祝福，因爲孫驍驍曾被爆出暗戀袁弘不得，就謠傳對方性取向的負面新聞，還讓自己的助理睡浴缸，又力挺好姐妹江鎧同，哪怕江鎧同已經被抓姦在床也否認閨密曾經插足過他人感情，種種事跡加在一起，也難怪此次試婚紗爆出，大家紛紛留言「任重快跑」、「別禍害老實人了」。