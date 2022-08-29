阮氏幸（左一）與蔡承佑（右一）夫妻共同出席活動，重現求婚場景。（移民署提供）

越南新住民阮氏幸和台灣配偶蔡承佑結婚15年，育有2名疼愛有加的女兒，兩人從相識、相知及相惜，解鎖異國婚姻密碼，相信「愛情的力量能跨越藩籬！」在台灣攜手同行。

阮氏幸及蔡承佑在移民署Podcast「文化談新事」節目中分享當年她來台從事看護工作，在返回越南前夕與先生在工作地點相識，雙方語言溝通雖不如本國人暢通無礙，但因蔡個性忠厚老實，雙方年紀相仿，一見如故地漸漸產生情愫。

蔡說，妻子是家中獨生女，兩人在親戚家的認識，朝夕與當看護的阮小姐相處，結果情投意合，認識1個月就交往，3個月就論及婚嫁，當時的「閃婚」行為，越南親戚強烈反對阮小姐遠嫁異鄉，但蔡先生認定阮小姐就是命中注定的另一半，決心前往越南展開求婚大作戰。

蔡也享兩人相處的秘笈，其實兩人在聊天話題、生活習慣及個性方面的差異，偶有摩擦，但他認為家庭不是爭論對錯是非的地方，他的小秘訣就是率先道歉，並期許對待家人要像對待客戶一樣，給予尊重。阮表示先生不管到那裡都喜歡帶著她同行，讓她覺得很窩心，感覺結婚到現在，感情一年比一年好，主要原因是雙方願意多溝通。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯提醒，跨國的婚姻雙方於婚前要「多了解」彼此家庭背景與風俗文化，婚後「多溝通」加強彼此支持，跨國婚姻才會幸福長久。