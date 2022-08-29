為反制美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，中國外交部8月5日宣佈了八項對美反制措施。其中前三項涉及取消中美兩國軍方的磋商交流機制。觀察者網報導，清華大學戰略與安全研究中心研究員，中國論壇專家，國防部國際軍事合作辦公室安全合作中心前主任周波解讀，中方通過減少溝通機制，迫使美方在台灣問題上採取更為審慎的態度；但中美兩軍依然可以通過熱線和使館彼此溝通，避免發生不可挽回的誤判。

中國外交部宣佈對美採取8項反制措施，包含了取消中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制三項涉及軍事層面的措施。周波分析，這次取消的三個機制在時代背景和主要目標上各有不同：

1998年，中美兩國國防部建立中美海上軍事安全磋商機制，這是中美兩軍磋商機制中歷史最久的一項，分為年度會晤、專門會晤和工作組會晤三個層級。之所以建立該機制，是由於美國常年對中國進行高強度、大範圍的軍艦和飛機偵察，而中方對此當然不能坐視不管，所以極易發生摩擦，中美南海撞機事件就是此類摩擦的一個典型例子。中美雙方建立起軍事層面的日常溝通機制，正是為了避免此類事件的發生。

第二個機制是中美兩國的國防部會晤，成立於2005年，這一機制是美國國防部相關部門和中國國防部國際軍事合作辦公室之間的機制化會議。這一機制化會議主要作為執行機構，落實中美兩軍之間達成的各種共識，每年輪流舉辦會議，總結形勢、展望未來、落實共識、提出建議，可想而知這一機制非常重要。

第三個機制是戰區領導通話。這是一個新的機制，它有其特殊的背景：中美之間由於關係敏感且重要，對中方而言，中美關係是重中之重，兩軍關係更加敏感，所以涉及中美兩軍關係的事都不是小事，所以報批層級都是比較高的。但是美國人比較強調一線官兵之間的接觸——前線的官兵之間不能出事，要避免「擦槍走火」。

周波表示，在此之前，出於各種原因，陸軍對話機制、聯合參謀部對話機制等部分對話機制已經停止。本次「三取消」之後，中美軍方目前就只剩下了兩個溝通管道：其一是中美軍方在2008年建立的直通電話，俗稱「熱線」；其二是兩國大使館武官處的日常公務交涉。

周波認為，就「三取消」所傳達的信號而言，這三項措施以前所未有的制裁力度，向美方表達了中方在台灣問題上的堅決態度：對於中國來說，台灣問題是核心中的核心，中國為此可以不惜一切代價。

周波指出，「三取消」的影響主要在於政治層面，即讓美國人意識到台灣問題對中國的重要性。「三取消」以及配套的軍事行動就規模和力度而言均堪稱史上罕見，中國大陸以此表明在台灣問題上毫無妥協餘地、為此不惜一戰的決心。

周波觀察，此次中方的軍事行動遠超出美方的預判。此前，針對台灣問題，中方所採取的措施主要為外交層面的抗議（例如取消某些會晤），涉及大規模軍事層面的行動僅有95年、96年的兩次導彈試射。而這一次，中方行動力度堪稱空前，在規模、範圍和力度上均遠超90年代的兩次導彈試射，產生了強烈的國際影響。

周波指出，在某種意義上，中方的意圖正是通過減少溝通機制，迫使美方在台灣問題上採取更為審慎的態度——既然中國大陸已明確表示在台灣問題上沒有退讓的空間，那麼今後美國在台灣問題上採取任何行動之前，就必須更謹慎地評估該行動可能帶來的風險，三思而後行。

周波補充，當然，「三取消」並不意味著中美兩軍之間已經毫無接觸，更不意味著局勢已經失控。雖然從表面上看，中美的幾個主要溝通機制均已中斷，但中美兩軍之間仍然「藕斷絲連」地保留著一絲溝通的「線」，在雙方有需要且有意願的情況下，兩軍依然可以通過熱線和使館彼此溝通，避免發生不可挽回的誤判。