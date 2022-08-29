工總今日公布調查，有51％業者表示今年上半年整體營收減少，56％業者表示整體獲利減少，並有64％業者表示未來1年GDP將下滑，調查中，高達76％業者僅能接受2023年基本工資調幅在3％以下。

工總調查，有62％是中小企業，一般中小企業獲利能力較差，且中小企業及小型商業服務業對於成本增加承受度低及反應的敏感度高，只能將基本工資月薪或時薪的調漲反映至產品售價，因此，不當的基本工資調幅極有可能造成物價高漲，導致全民受害。

工總表示，調查的209家廠商中，僅有11家(占總數5.3％)呈現營收、獲利皆成長，並看好未來一年經濟情況，但卻有80家(占總數38.3％)呈現營收、獲利皆減少，並看壞未來一年經濟情況。

調升基本工資對於營收獲利良好的廠商並不會造成太多負擔，但對於為數眾多的中小企業，以及日益衰退的營運情況無異是雪上加霜，期望行政部門對於基本工資調漲有更為審慎嚴謹的評估，始是全民之福。